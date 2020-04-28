Сухум, , 13:25 — REGNUM Исполняющий обязанности главы администрации Сухума Кан Кварчия прокомментировал слух о своей отставке. Он 27 апреля на своей странице в Facebook выложил видеообращение.

Градоначальник сказал, что до него дошли слухи об увольнении. По его мнению, они преувеличены.

«Я никуда не ушел, не собираюсь никуда уходить <…> Если, конечно, руководство примет такое решение, будет указ, я не держусь за это место, но попросил бы, чтобы люди объяснили жителям Сухума, по какой причине будет указ о моем увольнении», — заявил Кварчия.

Он также дал оценку своей работы на посту главы города. По пятибалльной шкале градоначальник оценил свою деятельность на «4+».

Стоит отметить, что слухи о снятии Кварчии появились в связи со вступлением в должность президента Абхазии Аслана Бжании. В СМИ появилась информация, будто на пост главы сухумской администрации новый глава назначит Беснала Эшбу.