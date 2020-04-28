Брюссель, , 13:41 — REGNUM Без нового диалога с Россией конфликт в Донбассе остановить невозможно, сказано в докладе Международной кризисной группы (International Crisis Group, ICG), опубликованном 28 апреля, сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

В документе также сказано, что Евросоюзу следует пересмотреть санкционную политику в отношении России «чтобы позволить снимать отдельные ограничения, если Россия будет способствовать настоящему прогрессу на пути к миру».

Авторы доклада уверены, что прекращение конфликта в Донбассе должно рассматриваться западными странами в контексте европейской безопасности:

«ЕС, НАТО и их государства-члены, включая США, должны начать искать с Москвой новые подходы к европейской безопасности. Даже и в то время, когда они поддерживают усилия Киева остановить бои на Украине».

В ICG также отметили, что иностранные поставки оружия на Украину в лучшем случае ни на что не повлияют, а в худшем — осложнят ситуацию в регионе.

Эксперты считают, что позиция западных стран на переговорах с РФ должна включать «честное признание опасений России в сфере безопасности и готовность вместе с Москвой искать способы развеять их».

Напомним Украина игнорирует тот факт, что против ВСУ в Донбассе воюют местные жители и отрицает гражданский характер конфликта. Вместо этого украинские СМИ и политики заявляют о некой «российской агрессии», хотя армии РФ в Донбассе никогда не было и нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что решения парижского саммита «Нормандской четвёрки» выполняются только в части обмена удерживаемыми лицами между Украиной и республиками Донбасса. Во всём остальном они «пробуксовывают».

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