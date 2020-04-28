Киев, , 13:19 — REGNUM Скандальный народный депутат Верховной рады Владимир Вятрович, который при предыдущей власти возглавлял Украинский институт национальной памяти, сегодня, 28 апреля, прибыл на допрос в Государственное бюро расследований, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вятрович подтвердил, что допрос касается организации международного форума памяти жертв т. н. «голодомора» (голода 1932−33 гг.), добавив, что пока он проходит по этому делу в качестве свидетеля.

Политик подчеркнул, что вся эта ситуация «очень понравится Российской Федерации».

Также Вятрович считает, что его допросы — месть за то, что он обратился в суд, оспаривая бездействие ГБР, которое «не хотело замечать государственной измены» в действиях главы офиса президента Андрея Ермака и бывшего президента страны Леонида Кучмы, которые в начале мая официально согласовали от имени Украины создание консультативного совета с республиками Донбасса.

ИА REGNUM напоминает, что дело против Вятровича инициировал депутат Рады от «Слуги народа» Максим Бужанский. Парламентарий из партии Зеленского заявил о возможных неправомерных расходах на организацию мероприятия. Он уточнил, что заявление касается «циничной кражи бюджетных денег на банкете».