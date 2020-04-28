Севастополь, , 13:18 — REGNUM Соединение ракетных кораблей и катеров Черноморского флота провело учения по нанесению удара ракетным вооружением различного типа по тактической группе кораблей условного противника. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, на первом этапе корабельная ударная группа в составе малого ракетного корабля «Ингушетия», ракетных катеров «Набережные Челны» и «Ивановец» отработала элементы боевого маневрирования и провела учения по противовоздушной обороне отряда кораблей на морском переходе.

На втором этапе корабли выполнили расхождение из строя и прибыли в назначенные районы для выполнения комбинированной ракетной атаки по условному противнику.

В финальной части учений экипажи кораблей ударной группы успешно выполнили главную задачу. С учётом нахождения на разных дистанциях от целей и стрельбы ракетами разных типов («Калибр» и «Москит») экипажи добились одновременного расчётного поражения кораблей условного противника при имитации пуска ракет электронным способом (без практического старта ракет).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее дизель-электрическая подводная лодка «Колпино», вооруженная крылатыми ракетами «Калибр», и бомбардировщики Су-24М продемонстрировали нанесение совместного ракетно-бомбового удара по отряду кораблей условного противника в Чёрном море во время сопровождения кораблями ЧФ эсминца ВМС США USS Porter DDG-78 («Портер»).

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