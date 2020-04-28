28 апреля 2020 | Время чтения 6 мин

При этом любая попытка вмешательства в идущие в Северной Корее процессы будет чревата конфликтом между Китаем, который, скорее всего, поддержит любого нового лидера, с одной стороны, и США с Южной Кореей, с другой

Максим Исаев, , 14:55 — REGNUM В случае с нынешним исчезновением из поля зрения северокорейского лидера Ким Чен Ына существует несколько сценариев того, как будут развиваться процессы. США должны готовиться к каждому из них, поскольку даже в случае скорого возвращения северокорейского лидера к управлению страной существует риск обострения отношений Вашингтона с его союзником Сеулом.

Ким Чен Ын и Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Несмотря на то что точной информации о состоянии здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына на данный момент нет, США и их союзникам необходимо готовиться к любому из вариантов дальнейшего развития событий, пишут старший советник по вопросам Северо-Восточной Азии и ядерной политике в Международной кризисной группе Дуён Ким и доцент в отделе международных исследований в Женском университете Эвха и международный научный сотрудник в Институте политических исследований Асана в Сеуле Лейф-Эрик Исли в статье, опубликованной 27 апреля в The Foreign Policy.

Авторы обращают внимание на то, что официальные СМИ КНДР по-прежнему хранят молчание относительно состояния здоровья Ким Чен Ына, хотя в этом ничего необычного для такого скрытого режима, как северокорейский, нет. Вполне вероятно, что он восстанавливается после той или иной болезни или операции. Ким Чен Ын мог также просто удалиться на фоне вспышки коронавируса. В Пхеньяне также, возможно, хотят перегруппироваться перед выборами в США. Не стоит также сбрасывать со счетов и то, что это политический маневр, направленный на внутренних противников северокорейского лидера. Безусловно, может оказаться и так, что Ким Чен Ын серьезно болен или даже скончался.

Ким Чен Ын

В политике, безусловно, важно проявлять осторожность в отношении неподтвержденной информации. Тем не менее так же важно быть готовым к разным сценариям развития событий. Так, Ким Чен Ын может в скором времени вновь появиться на публике или его местонахождение по-прежнему останется для многих загадкой. Вполне вероятно и то, что официальные власти скоро объявят о его смерти или потери дееспособности. США должны быть готовыми ко всем вариантам дальнейших событий.

В рамках первого сценария Ким Чен Ын через какое-то время — после прохождения лечения и завершения тех или иных дел — вновь встанет у руля северокорейской политики. Даже в этом случае Сеул и Вашингтон должны быть готовы выбрать единый курс, который должен включать в себя недопущение военной эскалации и ослабления санкционного режима, а также поиск возможностей для возобновления дипломатического процесса.

Камнем преткновения между Южной Кореей, которая стремится к расширению во взаимодействии с КНДР, и США, приоритетной задачей которых является ядерное разоружение КНДР, могут стать санкции. Так, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин неоднократно обращал внимание на то, что важным направлением работы для Сеула является оказание поддержки Северной Корее в борьбе с коронавирусом. И хотя это направление южнокорейской политики оправданно, если она потребует снятия санкций в отношении КНДР, это может быть чревато обострением отношений между Сеулом и Вашингтоном. Снятие санкций может потребоваться и в том случае, если южнокорейские власти пойдут на более близкие отношения с КНДР в области экономики. В этих условиях авторы призывают США и Южную Корею придерживаться единой позиции для обеспечения эффективности их дипломатической работы и недопущения того, чтобы в их отношения Пхеньян смог вбить клин.

В рамках второго сценария стоит рассмотреть такое развитие событий, при котором Ким Чен Ын ещё не скоро появится на публике, что будет означать его длительную недееспособность. В таком случае стабильность Северной Кореи оказывается под вопросом. Это, в свою очередь, может стать причиной многочисленных ошибок и непреднамеренной эскалации. При таком развитии событий возглавить КНДР может его сестра Ким Е Чжон. Понять, как будет выглядеть структура власти в стране, будет невозможно до тех, пока не будет сделано официальное объявление. И даже после этого позиции нового северокорейского лидера едва ли будут надежными. Страны региона с высокой долей вероятности займут выжидательные позиции.

Ким Е Чжон на переговорах между лидерами Южной и Северной Кореи. 2018 Blue House

В этих условиях Сеул и Вашингтон должны будут самым плотным образом сотрудничать в плане обмена разведывательной информацией, а также быть готовыми своевременным образом ответить на любую северокорейскую провокацию. Сначала власти страны будут поглощены внутренними вопросами, но впоследствии они могут посчитать необходимым осуществить новые ракетные испытания для укрепления своей власти и демонстрации силы на международной арене.

Если во главе КНДР встанет Ким Е Чжон, проведение ракетных испытаний и военных учений может остаться на прежнем уровне. Тем не менее велик риск того, что в Пхеньяне начнут раздаваться призывы тех, кто стремится обеспечить себе более выгодные позиции во власти, к более решительным и агрессивным шагам, из-за чего риторика Пхеньяна в отношении Южной Кореи, США и Японии будет носить более провокационный характер.

В этом случае альянс Вашингтона и Сеула окажется в сложной ситуации из-за существующих политических ограничений и сокращенного графика совместных учений. Если же этот альянс будет выглядеть слабым или недофинансированным, в серьезной степени пострадает и его репутация. Вашингтон и Сеул должны в кратчайшие сроки завершить переговоры по Соглашению о специальных мерах (Special Measures Agreement), в рамках которого устанавливается размер возмещения расходов на содержание американского контингента на Корейском полуострове.

Если Пхеньян пойдет на более активные испытательные пуски ракет, Япония и Южная Корея должны будут преодолеть имеющиеся в их отношениях противоречия для обеспечения более эффективного обмена разведывательной информацией. Кроме того, хотя союзники должны поддерживать свои боеготовность и режим сдерживания, они должны также проявить осторожность, чтобы неверным образом не интерпретировать демонстрацию силы Пхеньяна, которая может быть направлена скорее на внутриполитических противников руководства или на северокорейскую общественность, нежели против США в Южной Корее и Японии.

Наконец, третий сценарий развития событий включает в себя смерть или потерю дееспособности Ким Чен Ына и он необязательно чреват коллапсом государства. Займет место северокорейского лидера либо тот, кого Ким Чен Ын назначил своим преемником, либо тот, кто сможет убедительно доказать, что он им является. В этих условиях появится простор для политического противостояния многочисленных внутренних фракций.

Среди возможных кандидатов стоит назвать не только сестру Ким Чен Ына, но и его дядю Ким Пхён Ира. Нельзя списывать со счетов и «темных лошадок» из Трудовой партии Кореи или вооруженных сил, в случае с которыми возможно формирование, по меньшей мере на первом этапе, коллективного руководства.

Ким Пхён Ир

В случае кончины Ким Чен Ына авторы призывают официальных лиц США и Южной Кореи направить его семье и северокорейскому народу свои соболезнования, даже если такой шаг станет костью в горле и даст повод для критики со стороны политических оппонентов. Вашингтон должен будет подтвердить свою приверженность договоренностям, достигнутым в 2018 году в Сингапуре и включающим в себя ядерное разоружение Корейского полуострова.

При этом любая попытка вмешательства в идущие в Северной Корее процессы будет чревата конфликтом между Китаем, который, скорее всего, поддержит любого нового лидера, с одной стороны, и США с Южной Кореей, с другой. Крайне важную роль будет играть региональная координация для недопущения превращения нестабильности или кризиса в Северной Корее в региональный конфликт. В случае чрезвычайной ситуации США и их союзникам придётся идти на близкое взаимодействие с Пекином, Токио и Москвой.