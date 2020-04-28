Цхинвал, , 12:27 — REGNUM Для безопасности жителей Южной Осетии нельзя снимать карантин, который введен для их защиты от заражения коронавирусом. Об этом 28 апреля сказал президент республики Анатолий Бибилов на заседании оперативного штаба, сообщает агентство «Рес».

"Ослаблять контроль ни в коем случае нельзя. Понятно, что создается определенный дискомфорт для людей, есть своего рода издержки, но я благодарен народу республики за проявленное понимание», — цитируют президента журналисты.

Он подчеркнул, что необходимо обеспечить бесперебойное снабжение жителей республики продуктами и товарами первой необходимости. Бибилов также отметил необходимость соблюдать карантин в праздничные дни в мае. Для этого, по его словам, нужно создать необходимые условия. Какие конкретно условия должны быть созданы, не сообщается.

Напомним, в Южной Осетии не выявлено заразившихся коронавирусом. Но в республике введены карантинные меры в связи со вспышкой коронавируса России.

Читайте ранее в этом сюжете: На Северном Кавказе военнослужащие проводят дезинфекцию