Киев, , 12:18 — REGNUM Все больше представителей фракции «Слуга народа» склоняются к поддержке Михаила Саакашвили на должность вице-премьера в правительстве Украины, заявил 28 апреля в эфире украинского телевидения первый заместитель главы фракции Александр Корниенко.

Политик отметил, что много зависит от того, как выступит в этой ситуации президент Украины Владимир Зеленский.

«Тенденция на увеличение есть… и если Владимир Александрович (Зеленский) непосредственно к нам обратится, думаю, что много людей определятся уже окончательно», — заявил Корниенко.

Он заявил, что сам будет голосовать за назначение, поскольку считает Саакашвили «мощным политиком со значительными связями в мире».

ИА REGNUM напоминает, что 22 апреля Саакашвили заявил, что получил от президента Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером правительство Украины по вопросам реформ. Предполагалось, что этот вопрос Рада рассмотрит на внеочередном заседании 24 апреля, однако в итоге его в сессионный зал решили не выносить. Следующая внеочередная сессия парламента Украины состоится 30 апреля. СМИ сообщали, что порядка 50% фракции Зеленского готовы поддержать Саакашвили, другие политические силы Рады выступают против его назначения.