Президент России Владимир Путин во вторник, 28 апреля, проведёт совещание в формате видеоконференции с главами регионов России, посвященное ситуации с коронавирусной инфекцией.

Как ожидается, в ходе встречи глава государства сообщит о возможном продлении на первую половину мая введенных ранее мер по предотвращению распространения инфекции. Также могут быть сформулированы перспективы и условия постепенной отмены ограничительных мер.

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