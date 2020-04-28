Глава правительства России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору в срок до 29 апреля завершить подготовку концепции снятия (смягчения) ограничений, введённых в связи распространением новой коронавирусной инфекции, в условиях завершения пандемии данной инфекции и соответствующих методических рекомендаций для субъектов Российской Федерации.
Минздраву России и Роспотребнадзору с учётом накопившегося опыта работы с пациентами с новой коронавирусной инфекцией и предложений субъектов РФ предложено в тот же срок разработать и утвердить критерии перевода пациентов с новой коронавирусной инфекцией с лечения в стационарных условиях в медицинских организациях, перепрофилированных для оказания медицинской помощи указанным пациентам, на лечение в стационарных условиях в иных медицинских организациях либо на амбулаторное лечение.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова полагает, что ограничительные меры в регионах должны быть продлены как минимум на еще один инкубационный период. «Пока у нас ровная такая динамичная плавная кривая, но кривая увеличения числа заболевших. И чтобы ее переломить, нам нужно еще время», — сказала Попова в эфире телеканала «Россия 24». Это означает, что в первую половину мая гражданам РФ могут рекомендовать продолжить соблюдать режим самоизоляции.
В Кремле сообщили, что на связь с Путиным выйдут главы всех регионов РФ
Главы всех регионов России выйдут на связь с президентом Владимиром Путиным 28 апреля, сообщили в Кремле.
Утром во вторник, 28 апреля, стали известны новые цифры о ситуации с коронавирусной инфекцией в России. По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России зарегистрировано 6411 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах. Это больше, чем днем ранее (6198 случаев). За сутки выписаны по выздоровлении 1110 человек. К сожалению, 72 человека скончались.
Всего в стране на сегодня зарегистрировано 93 558 заболевших в 85 регионах. Выздоровели за весь период 8456 человек, скончались от COVID-19 в России 867 человек.