Анкара, , 12:12 — REGNUM Медицинские принадлежности отправлены Турцией в помощь США, страдающим от эпидемии коронавирусной инфекции. Самолёт с медицинским грузом вылетел из Анкары, сообщает 28 апреля министерство национальной обороны Турции.

Медпомощь погрузили на борт военно-транспортного самолета на авиабазе Этимесгут в Анкаре. Помочь Вашингтону ранее пообещал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее Турция уже направляла гуманитарные грузы в Великобританию, Италию, Испанию и некоторые балканские страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в самой Турции поставлен рекорд по числу выздоровевших после COVID-19. За сутки 27 апреля медики выписали из больниц более 4,6 тыс. человек.

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