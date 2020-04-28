Джакарта, 28 апреля 2020, 12:06 — REGNUM Правительство округа Баньюмас (провинция Центральная Ява) в Индонезии начало вводить санкции против людей, которые не носят маски, сообщает Detik.
Известно, что нарушителей ждёт штраф в размере 50 000 рупий или заключение под стражу сроком на три месяца.
Постановление об обязательном ношении масок вступило в силу 21 апреля 2020 года. Однако не все жители округа подчинились этому правилу.
Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент Индонезии Маруф Амин заявил, что число бедных людей в Индонезии увеличится из-за пандемии COVID-19.
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