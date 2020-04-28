Токио,
28 апреля 2020, 12:04 — REGNUM
Старания российских «улучшателей отношений», которые ради того, чтобы не обижать Японию, решили переименовать День Победы над Японией в День окончания Второй мировой войны, не дали никакого
результата, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 28 апреля, комментируя информацию о вероятном отказе премьер-министра Японии от участия в торжествах в Москве.
Ранее
Asahi Shimbun со ссылкой на
информированный
источник в правительстве Японии сообщила, что если торжественные мероприятия в Москве
состоятся 3 сентября, в День окончания Второй мировой войны, то Синдзо Абэ не сможет принять в них участие.
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«Тот факт, что японцы, не стесняясь, на правительственном уровне информировали Москву, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ не примет участия в торжествах по случаю 75-летия Победы, если те состоятся 3 сентября, когда в России будет отмечаться День окончания Второй мировой войны, говорит о многом.
Прежде всего, он говорит о том, что все старания российских так называемых «улучшателей отношений», которые ради того, чтобы не обижать Японию, решили переименовать существующий в нашей стране с 1945 года праздник День Победы над Японией в День окончания Второй мировой войны, результата не дали. Японцам не угодны наши торжества не только по поводу победы, но и по поводу окончания войны, о чём они открыто нашему правительству и сообщают.
Вторая и более важная констатация заключается в том, что посланный из Токио в Москву сигнал говорит о принципиальном различии подхода Германии и Японии к своему поражению в войнах с Советским Союзом. В отличие от Германии, чьи представители неоднократно бывали в Москве 9 мая, японцы ехать к нам готовы тоже только 9 мая, а вот на возможных торжествах 3 сентября присутствовать не желают. Значит, Япония с тем своим поражением не смирилась. А если не смирилась, то логично предположить, что вынашивает планы реванша. Впрочем, тут и предполагать не надо: японские претензии на часть нашей территории известны, и отказываться от них Токио не собирается. Думаю, однако, что японский реваншизм этим не ограничивается, а военный союз Токио и Вашингтона расширяет японские возможности для такого реванша», — отметил Михаил Демурин.