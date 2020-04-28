Токио, , 12:04 — REGNUM

Старания российских «улучшателей отношений», которые ради того, чтобы не обижать Японию, решили переименовать День Победы над Японией в День окончания Второй мировой войны, не дали никакого результата, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 28 апреля, комментируя информацию о вероятном отказе премьер-министра Японии от участия в торжествах в Москве.

Ранее Asahi Shimbun со ссылкой на информированный источник в правительстве Японии сообщила, что если торжественные мероприятия в Москве состоятся 3 сентября, в День окончания Второй мировой войны, то Синдзо Абэ не сможет принять в них участие.

Читайте также: Япония де-факто признала 3 сентября Днём Победы над Японией?

«Тот факт, что японцы, не стесняясь, на правительственном уровне информировали Москву, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ не примет участия в торжествах по случаю 75-летия Победы, если те состоятся 3 сентября, когда в России будет отмечаться День окончания Второй мировой войны, говорит о многом.

Прежде всего, он говорит о том, что все старания российских так называемых «улучшателей отношений», которые ради того, чтобы не обижать Японию, решили переименовать существующий в нашей стране с 1945 года праздник День Победы над Японией в День окончания Второй мировой войны, результата не дали. Японцам не угодны наши торжества не только по поводу победы, но и по поводу окончания войны, о чём они открыто нашему правительству и сообщают.