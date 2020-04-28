Абуджа, , 11:58 — REGNUM Союз юристов Нигерии подал коллективный иск против Китая в размере $200 млрд в качестве компенсации за ущерб, нанесенный стране из-за распространения коронавируса, пишет газета The Epoch Times.

На начальном этапе адвокаты обратились в Верховный суд Нигерии. Затем юристы намерены убедить правительство начать тяжбу против КНР в международном суде в Гааге. Правозащитники считают, что Пекин должен выплатить компенсации за «гибель людей, ослабление экономически, вред здоровью больным пациентам, душевное неблагополучие граждан» и другие трудности.

Напомним, 27 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен выдвинуть Пекину финансовые претензии в связи с распространением коронавируса. Трамп не уточнил, какую именно сумму США планируют предъявить Китаю.

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