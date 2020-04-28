Джакарта, , 11:40 — REGNUM Вице-президент Индонезии Маруф Амин заявил, что число бедных людей в Индонезии увеличится из-за пандемии COVID-19, сообщает Antara.

«Многие люди потеряли свои рабочие места, и многие небольшие магазины закрылись. Таким образом, число бедных людей также увеличилось», — заявил вице-президент Индонезии.

Маруф Амин в качестве председателя национальной группы по ускорению сокращения бедности отметил, что пандемия COVID-19 не только стала проблемой здравоохранения, но и оказала влияние на социальные и экономические условия.

Согласно национальному среднесрочному плану развития на 2020−2024 годы, правительство нацелено на сокращение уровня бедности до 7−6,5%, чтобы к концу 2024 года число бедных в Индонезии составило 18−19 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент Индонезии Маруф Амин подтвердил, что возвращаться домой в родной город во время пандемии очень опасно.

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