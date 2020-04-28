Кампала, , 10:59 — REGNUM Президент Уганды Йовери Мусевени амнистировал 833 заключенных в попытке уменьшить переполненность тюрем во время пандемии коронавируса. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

В число амнистированных вошли заключенные, признанные виновными в мелких правонарушениях и отбывшие по меньшей мере три четверти своего тюремного срока. Среди статей мелких преступлений, попавших под амнистию, бездействие, хулиганство, воровство или нападение, за которые предусмотрено тюремное заключение на срок от одного месяца до двух лет.

Беременным женщинам, кормящим матерям и пожилым людям было дано преимущество в предоставлении амнистии.

Однако, по мнению экспертов, освобождение более 800 заключенных не сильно разгрузит тюрьмы Уганды, в которых в настоящее время находится почти 63 000 человек. Согласно онлайн базе данных World Prison Brief, в тюрьмах Уганды находится в три раза больше человек.

Тем не менее, представитель тюремной службы Уганды Фрэнк Бейн в интервью корреспонденту ВВС заявил, что, поскольку почти половина всех заключенных в стране ожидают начала или окончания своих судебных процессов, их дела не рассмотрят для амнистии.

Напомним, что в Уганде подтвердили 79 случаев заражения коронавирусом. В исправительных учреждениях случаев заражения выявлено не было.