Киев, 28 апреля 2020, 10:47 — REGNUM На предстоящей встрече глав МИД стран «нормандской четвёрки» будут обсуждаться причины «пробуксовывания» решений Парижского саммита касающихся ситуации в Донбассе, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 28 апреля во время брифинга.
Он рассказал, что встреча пройдёт 30 апреля в формате видеоконференции. В ней примут участие министры иностранных дел России, Германии, Франции и Украины.
По словам министра, основной целью встречи является оценка того, что было сделано с момента проведения саммита «нормандской четвёрки» в Париже.
Он отметил, что стороны также обсудят причины стагнации по всем остальным направлениям.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что предложения, внесённые Германией в повестку предстоящей встречи, не содержат политических мер по урегулированию конфликта.
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