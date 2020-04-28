Киев, , 10:47 — REGNUM На предстоящей встрече глав МИД стран «нормандской четвёрки» будут обсуждаться причины «пробуксовывания» решений Парижского саммита касающихся ситуации в Донбассе, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 28 апреля во время брифинга.

Он рассказал, что встреча пройдёт 30 апреля в формате видеоконференции. В ней примут участие министры иностранных дел России, Германии, Франции и Украины.

«Мы видим, что решения Парижского саммита пробуксовывают, и мы должны придать импульс на пути их выполнения», — сказал Кулеба.

По словам министра, основной целью встречи является оценка того, что было сделано с момента проведения саммита «нормандской четвёрки» в Париже.

«По мнению украинской стороны, здесь из позитива можно отметить только обмены, возвращение незаконно удерживаемых граждан», — добавил Кулеба.

Он отметил, что стороны также обсудят причины стагнации по всем остальным направлениям.

«Это, наверное, будет самая сложная часть разговора», — считает Кулеба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что предложения, внесённые Германией в повестку предстоящей встречи, не содержат политических мер по урегулированию конфликта.

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