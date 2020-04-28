Москва, , 10:51 — REGNUM Россию удивило заявление главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара о переходе управления Ливией под контроль военных. Москва не видит военных путей решения конфликта, сообщил 28 апреля РИА Новости источник в МИД РФ.

«Это удивительно», — прокомментировал он заявление Хафтара.

Собеседник напомнил о решениях саммита в Берлине и резолюции 2510 СБ ООН, которая должна выполняться. Прежде всего ей должны следовать сами ливийцы при содействии международного сообщества, генсека ООН, добавил он.

Россия выступает за продолжение межливийского диалога и по-прежнему считает, что военного решения конфликта нет, подчеркнул дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля Хафтар провозгласил Ливийскую национальную армию новой властью в стране и объявил о прекращении действия Схиратского соглашения 2015 года, на основании которого было создано Правительство национального согласия Ливии.

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