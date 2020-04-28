Киев, , 10:30 — REGNUM Рассмотрение т.н. «антиколомойского» законопроекта в сессионном зале Верховной рады по специальной процедуре займет не более одного пленарного дня, заявил вечером 27 апреля в эфире украинского телевидения глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

По его словам, голосование состоится ориентировочно 10 или 11 мая.

По его словам, по итогам рассмотрения документа в профильном комитете Рады сводную таблицу поправок должны предоставить всем народным депутатам, и по процедуре надо выделить 10 дней на ознакомление с итоговой редакцией документа.

ИА REGNUM напоминает, что «антиколомойский» законопроект, запрещающий возврат Приватбанка структурам Игоря Коломойского, был принят в первом чтении 30 марта. Однако после этого несколько депутатов парламента внесли к документу более 16 тыс. правок. В ответ фракция «Слуга народа» решила внести изменения в регламент, которые позволят рассматривать большое количество поправок по особой процедуре. Для применения этой процедуры необходимо 226 голосов. Ранее руководство Рады заявляло, что без «особой процедуры» рассмотрение 16 тыс. правок займет примерно полгода работы парламента.