Челябинск, 28 апреля 2020, 10:26 — REGNUM В Челябинской области уволен заместитель министра имущества Ярослав Мамонов. Документ опубликован на портале правительства региона.
Мамонов уволен с 6 мая. Основанием стало его желание.
Как пишет Накануне.Ru, Ярослав Мамонов занял должность в марте 2017 года. Перед этим работал главным специалистом в управлении промышленности областного минпрома, а также возглавлял отдел управления госпредприятиями, учреждениями и акционерными обществами регионального минимущества и корпоративное управление министерства.