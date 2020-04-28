Москва, , 10:23 — REGNUM Законопроект о наказании чиновников за хамство будет внесен в Госдуму в ближайшее время. Об этом сообщил один из авторов инициативы депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Законопроект получил поддержку правительства. Поправки вносятся в КоАП, чиновникам, оскорбившим граждан, грозит штраф в размере до 150 тыс. рублей и дисквалификация.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Госдумы Хинштейн заявлял о том, что законопроект о наказании чиновников за оскорбление граждан депутаты внесут «лишь убедившись, что без этого не обойтись, тем более есть поручение президента по итогам заседания Совета по правам человека рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление».

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