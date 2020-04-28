Найроби, , 10:35 — REGNUM Правительство Кении разрешило владельцам ресторанов открывать свои заведения, если они будут придерживаться руководящих принципов по предоставлению услуг во время пандемии. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на заявление министра здравоохранения Кении на ежедневном брифинге по ситуации с COVID-19.

Мутахи Кагве заявил, что перед открытием все работники ресторана будут обязаны пройти проверку на наличие заражения коронавирусом.

Он добавил, что из-за пандемии в ресторанах запрещено предлагать фуршеты, чтобы люди не перемещались по залу. Владельцы ресторанов также будут обязаны соблюдать условия посадки, при которых посетители должны находятся на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга.

Время работы ресторанов будет ограничено с 05:00 по местному времени до 16:00, чтобы работники могли добраться до дома до 19:00, когда начинается комендантский час.

Кагве сказал, что все бары в стране, однако, останутся закрытыми.

В понедельник, 27 апреля, Кагве объявил о восьми новых случаях заражения коронавирусом, в результате чего общее количество заражений достигло 363.