Киев, 28 апреля 2020, 10:33 — REGNUM Власти Украины не будут помогать иностранцам вывозить трудовых мигрантов за границу, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба 28 апреля во время онлайн-брифинга.
Он рассказал, что из других стран регулярно поступают просьбы помочь организовать рейсы для трудовых мигрантов, однако эти просьбы противоречат логике, которой в данный момент руководствуется украинское правительство.
Министр добавил, что власти Украины наоборот, стремятся вернуть своих граждан домой.
Напомним, ранее стало известно, что польские предприниматели ищут возможности повторить опыт финских коллег и организовать чартерные рейсы для украинских сезонных рабочих.
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