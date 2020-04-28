Киев, , 10:33 — REGNUM Власти Украины не будут помогать иностранцам вывозить трудовых мигрантов за границу, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба 28 апреля во время онлайн-брифинга.

Он рассказал, что из других стран регулярно поступают просьбы помочь организовать рейсы для трудовых мигрантов, однако эти просьбы противоречат логике, которой в данный момент руководствуется украинское правительство.

«В условиях пандемии любое путешествие — это подвергнуться опасности заболеть, особенно когда это путешествие самолётом», — отметил Кулеба.

Министр добавил, что власти Украины наоборот, стремятся вернуть своих граждан домой.

«На этом фоне нелогично выглядит параллельно организовывать массовые чартеры на вывоз украинцев в страны, где продолжается пандемия в той или иной мере интенсивности», — подытожил Кулеба.

Напомним, ранее стало известно, что польские предприниматели ищут возможности повторить опыт финских коллег и организовать чартерные рейсы для украинских сезонных рабочих.

Читайте также: В Польше ощущается нехватка рабочей силы — TVP