Канберра, , 10:23 — REGNUM Гидрографическое судно Тихоокеанского флота «Маршал Геловани» покинуло австралийский порт Таунсвилл, куда заходило с деловым визитом для пополнения запасов продовольствия, воды и топлива. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Это посещение стало первым визитом российского военного судна в австралийский порт после примерно тридцатилетнего перерыва.

В настоящее время гидрографическое судно продолжает дальний поход в честь 200-летия открытия Антарктиды и 250-летия со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна. После пополнения запасов «Маршал Геловани» продолжит исследования в акватории Тихого океана.

Как сообщало ИА REGNUM, кругосветная экспедиция ВМФ России началась в декабре 2019 года и продлится до июня 2020 года. Экипаж судна «Маршал Геловани» преодолел более 10 тысяч морских миль, занимался уточнением координат Южного магнитного полюса планеты и другими исследованиями.

Читайте ранее в этом сюжете: Военное судно России впервые за три десятилетия зашло в австралийский порт