28 апреля 2020 | Время чтения 2 мин

Анатолий Кошкин, , 09:33 — REGNUM В Японии официально не комментировали решение Москвы перенести «день окончания Второй мировой войны» со 2-го на 3-е сентября и придать этой дате статус Дня воинской славы России — победного дня. Тем не менее в СМИ Страны восходящего солнца высказывались опасения по поводу возможности проведения торжеств, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, именно 3 сентября. Эта дата называлась среди других, когда могут быть проведены отложенные из-за пандемии коронавируса юбилейные торжества в России. Указывалось на неприемлемость для Токио и лично премьер-министра Японии Синдзо Абэ участия в мероприятиях в этот день, являющийся с 1945 года Днем Победы над Японией.

Япония

Японская газета «Хоккайдо симбун» с озабоченностью отмечала: «17 апреля Совет Федерации одобрил законопроект о переносе дня окончания Второй мировой с 2 на 3 сентября, дату, которая в советское время считалась Днем Победы над Японией. Если в этот день пройдут крупные мероприятия и военный парад, велика вероятность, что россияне воспримут этот праздник как День Победы не над Германией, а над Японией». «Японский лидер намерен продолжить искать подходящее время для визита в Россию, однако некоторые эксперты полагают, что мероприятие, посвященное празднованию победы, может пройти 3 сентября — в День Победы над Японией, поэтому Токио предстоит принять сложное решение», — указывал автор статьи в «Хоккайдо симбун» Такаси Норисада.

В Токио, похоже, услышали предупреждение. Центральная газета «Асахи» сообщает со ссылкой на источники в японском правительстве, что премьер-министр Абэ сделал заявление о том, что «не приедет на празднование Дня Победы в Россию, если оно состоится 3 сентября». Газета отмечает, что в этом случае мероприятия в честь Победы будут посвящены победе над Японией, представители руководства которой подписали акт о безоговорочной капитуляции страны 2 сентября 1945 года. При этом акцент делается на том, что-де участие премьера страны в торжествах 3 сентября будет сопряжено с признанием включения южной части Курил в состав СССР, что Токио считает неприемлемым.

Такое решение главы японского правительства уже доведено до сведения российской стороны по дипломатическим каналам, сообщает «Асахи».

Как известно, планировавшаяся на 9 мая поездка Абэ в Москву имела целью не столько участие в торжествах, сколько рассматривалась как возможность его личных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным о «возвращении» так называемых «северных территорий», как в Японии произвольно именуют принадлежащие нашей стране по итогам Второй мировой войны южнокурильские острова.

Сделанное японское представление по поводу невозможности участия Абэ в торжествах, если они будут проводиться 3 сентября, можно рассматривать как давление и проявление недовольства официального Токио включением этой даты в реестр «Дней воинской славы России — победных дней». Ибо согласно никем не отмененному Указу Президиума Верховного Совета СССР дата 3 сентября является «Днем Победы над Японией».

24 апреля Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. В пояснительной записке отмечается, что победа Советского Союза над Японией в 1945 году внесла решающий вклад в завершение Второй мировой войны.