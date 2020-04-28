Киев, , 09:33 — REGNUM Без поддержки со стороны МВФ Украина обанкротится и погрузится в нищету, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своей статье, опубликованной 27 апреля в испанском издании El Pais.

По его словам, Украина стремится перестать быть жертвой в глазах мирового сообщества. При этом страна не смогла отойти от сырьевой модели экономики, зависит от ситуации на внешних рынках и ей грозит экономический кризис.

«Мне приятно видеть, что наши международные партнёры — МВФ, Всемирный банк и другие — готовы помочь нам в проведении реформ…, а также в предоставлении финансовых ресурсов, необходимых для обслуживания долга. Без этого наметится призрак банкротства, который погрузит Украину в нищету», — рассказал Зеленский.

Он отметил, что последствия банкротства будут для Украины долгими и тяжёлыми.

«Мы не можем рисковать жизнями миллионов людей, и по этой причине мы ожидаем новую программу финансирования от МВФ и Всемирного банка», — добавил Зеленский.

Далее он рассказал об успехах в принятии законов, которые лоббирует МВФ, а также о возобновлении переговоров с Россией касательно обмена удерживаемыми лицами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Украина рассчитывает до конца 2020 года получить от МВФ два транша на общую сумму $3,5 млрд.

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