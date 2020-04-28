Триполи, , 09:24 — REGNUM Заявление командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара о том, что ЛНА теперь являются властью в Ливии, вызывают сожаление. Об этом заявило посольство Соединенных Штатов в этой стране.

«США сожалеют о том, что командующий ЛНА Хафтар посчитал, что изменения в политической структуре Ливии могут навязываться в виде одностороннего заявления», — говорится в сообщении, опубликованном на странице американского посольства в Facebook.

Посольство также призвало ЛНА присоединиться к Правительству национального (ПНС) согласия и прекратить боевые действия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Халифа Хафтара заявил, что управление страной переходит к ЛНА.

Напомним, ПНС, расположенное в Триполи, регулярно обвиняет военных Хафтара в убийстве мирных жителей, не приводя при этом серьезных доказательств. В свою очередь ЛНА предпочитает не комментировать обвинения. ПНС и ЛНА являются наиболее крупными военно-политическими силами в Ливии, сражающимися за право объединения страны под своим началом.

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