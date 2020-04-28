Дакар, , 09:15 — REGNUM Правительство Сенегала отрицает, что оно заказало партию препарата Covid-Organics, который, по словам президента Мадагаскара Андри Радзуэлины, лечит заболевание COVID-19. Об этом сообщает RFI Kiswahili со ссылкой на правительственный источник.

По информации журналистов радиостанции, в пятницу, 24 апреля, президент Радзуэлина написал в Твиттере, что его сенегальский коллега Маки Салл сделал первый заказ препарата. Однако, как заявил RFI правительственный источник, Салл не давал распоряжения о заказе препарата, а лишь написал на своей странице в Твиттере, что Сенегал следит за проводимыми на Мадагаскаре исследованиями «с интересом».

Напомним, что на прошлой неделе представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что нет никаких доказательств излечения от COVID-19 после приема препарата Covid-Organics, разработанного на Мадагаскаре. В ответ на запуск Covid-Organics представители ВОЗ заявили, что организация не рекомендует «самолечение какими-либо лекарствами … в качестве мер профилактики или лечения COVID-19».

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Мадагаскара представил лекарство от COVID-19