Минск, 28 апреля 2020, 09:04 — REGNUM Американское агентство по международному развитию (USAID) объявило конкурс на реализацию программы «Развитие инновационной экономики и рост частного сектора в Белоруссии». Сообщение опубликовано 27 апреля на белорусской странице агентства в социальной сети Facebook.
Объём финансирования программы составит $10 млн.
В USAID отметили, что у Белоруссии есть потенциал развития инновационной экономики, однако у предпринимателей зачастую нет денег для реализации проекта.
В конкурсе могут участвовать неправительственные организации, коммерческие и некоммерческие организации, а также высшие учебные заведения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз выделит Белоруссии порядка 60 млн евро на борьбу с последствиями пандемии коронавируса.
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