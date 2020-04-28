Минск, , 09:04 — REGNUM Американское агентство по международному развитию (USAID) объявило конкурс на реализацию программы «Развитие инновационной экономики и рост частного сектора в Белоруссии». Сообщение опубликовано 27 апреля на белорусской странице агентства в социальной сети Facebook.

Объём финансирования программы составит $10 млн.

«Цель данной программы — поддержать формирование в Белоруссии благоприятных условий для предпринимательства, основанного на инновациях, а также расширение роли частного сектора в инновационной экономике, что, в свою очередь, поспособствует диверсификации рынков экспорта», — сказано в условиях конкурса.

В USAID отметили, что у Белоруссии есть потенциал развития инновационной экономики, однако у предпринимателей зачастую нет денег для реализации проекта.

В конкурсе могут участвовать неправительственные организации, коммерческие и некоммерческие организации, а также высшие учебные заведения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз выделит Белоруссии порядка 60 млн евро на борьбу с последствиями пандемии коронавируса.

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