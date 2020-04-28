Токио, , 08:35 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не приедет в Москву для участия в торжествах, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в случае их переноса на 3 сентября. Об этом 28 апреля сообщает газета Asahi Shimbun.

По информации источника газеты в правительстве, невозможность участия Абэ в торжествах в Москве в День окончания Второй мировой войны, прямо связанных с подписанием Японией акта о безоговорочной капитуляции 2 сентября 1945 года, уже была по дипломатическим каналам доведена до российской стороны. Издание отмечает, что участие премьер-министра в подобном мероприятии может послужить косвенным признанием законности включения южных Курил в состав СССР, что, по мнению МИД Японии, совершенно недопустимо.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Синдзо Абэ может перенести запланированный на май визит в Россию.

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