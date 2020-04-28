Вашингтон, , 07:48 — REGNUM Представители Демократической партии США в американском Конгрессе хотят одобрить возможность проводить голосование удаленно из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщает газета The Hill.

По ее данным, этот вопрос обсуждался на телеконференции Демпартии. Предполагается, что в случае одобрения этих изменений, члены Конгресса США смогут голосовать за своих отсутствующих однопартийцев. При этом республиканцы выступают против такой инициативы и настаивают на личном присутствии всех конгрессменов на голосовании.

Сама инициатива представляет собой возможность проведения дистанционно голосований, заседаний и рассмотрений законопроектов в Конгрессе США. Также предложение затрагивает и техническую сторону организации этого процесса.