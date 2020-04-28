Бразилиа, , 07:47 — REGNUM Расследование в отношении президента Бразилии Жаира Болсонару, обвинённого экс-министром юстиции Сержиу Мору в совершении должностных преступлений, разрешил провести судья Федерального верховного суда страны Селсу ди Мелу. Об этом 27 апреля сообщается в ответном акте на ходатайство прокуратуры.

«Ни один человек, в том числе глава исполнительной власти страны, не может быть выше Конституции и законов республики», — говорится в документе.

Если следствие не подтвердит обвинения Мору, экс-министр сам может быть привлечён за клевету к уголовной ответственности. Болсонару, в случае доказательства вины, грозит импичмент.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный прокурор Бразилии Аугусту Арас 24 апреля инициировал расследование в отношении президента Жаира Болсонару и направил соответствующее ходатайство в Федеральный верховный суд.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару, отвечая на критику отправленного в отставку министра юстиции и общественной безопасности страны Сержиу Мору, отверг его обвинения во вмешательстве в расследования федеральной полиции. Мору выдвинул обвинения в адрес главы государства после того, как его заявление об отставке было принято. Для многих бразильцев он является символом борьбы с коррупцией.

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Спикер нижней палаты бразильского парламента — палаты депутатов — Родригу Майя отверг необходимость проведения процедуры импичмента президенту Бразилии Жаиру Болсонару. По его мнению, депутаты должны в настоящее время сконцентрироваться на вопросе борьбы с коронавирусом. Он считает, что импичмент может спровоцировать политический кризис, который усилит ситуацию с эпидемией в стране, и призывает коллег сохранять «терпение» и «баланс».

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