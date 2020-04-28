Москва, , 07:44 — REGNUM От анонсированного Кремлём совещания с главами регионов по ситуации с коронавирусом, которое президент России Владимир Путин проведёт сегодня, 28 апреля, предпринимательское сообщество ожидает обнародования нового пакета антикризисных мер. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства ОПОРА РОССИИ Александр Калинин.

ИА REGNUM: Александр Сергеевич, давайте поговорим о мерах экономической поддержки, уже озвученных российским президентом?

Александр Калинин: Президент озвучил уже два пакета поддержки бизнеса. Первый уже практически реализуется. С 1 апреля для предприятий малого и среднего бизнеса в два раза были снижены страховые взносы (с 30 процентов до 15). Только одна эта мера сэкономит для бизнеса около 200 млрд рублей в год. Это уже реализовано. С мая предприятия заплатят существенно меньше за своих сотрудников.

И второе. Вы знаете, что наиболее пострадавшим отраслям, которые были обозначены, их список расширяется, на полгода предусмотрена отсрочка по уплате налогов (кроме НДС и налога на доходы физических лиц), отодвинуты сроки отчётности (на три месяца) и сроки уплаты страховых взносов. Это что касается налоговых мер в области фискальной политики.

Что касается регуляторной политики, то остановлены все проверки (кроме тех, которые относятся к защите жизни и здоровья граждан). Проверки остановлены ещё в конце марта. Что касается кредитно-денежной политики, то в наиболее пострадавших отраслях две недели назад были начаты выплаты банками займов под 0% годовых для сохранения занятости. Это кредитная линия на полгода. И банки, таковых порядка 70, они начали выдачу таких займов, причём не только своим клиентам, но и другим организациям.

ИА REGNUM: Как вы оцениваете спрос?

Александр Калинин: Спрос на этот продукт есть, но единственное, что предприниматели берут деньги в долг, если понимают, что через какое-то время они возобновят свой бизнес. Кроме того, с этой недели начинается реструктуризация накопленных кредитов. С 1 апреля — в наиболее пострадавших отраслях с компенсацией процентной ставки со стороны государства. Перенос на полгода кредита для предприятий наиболее пострадавших отраслей, плюс ещё процентная ставка снижается на две третьих. И более того, проценты можно будет заплатить через полгода. Это так называемая реструктуризация внутренней кредиторской задолженности с государственной поддержкой.

По аренде государственного муниципального имущества предоставлена отсрочка — до конца года можно не платить. Затем предусмотрено плавное погашение этой арендной платы в течение года. Это первый пакет. А второй пакет, который был озвучен президентом, это прямые выплаты.

Вышло постановление правительства, которое предусматривает прямые выплаты в счёт апрельской зарплаты сотрудникам предприятий, если потребуется — и майской. С 1 мая начнётся прием заявлений на выплату этой помощи. Её называют ещё грантовой поддержкой. В середине мая предприятия смогут получить эти средства, но в размере МРОТ (12,130 тыс. руб.).

ИА REGNUM: Насколько востребованы реализуемые пакеты мер поддержки?

Александр Калинин: Ситуация разная в бизнесе. Если предприниматель понимает, что он возобновит свою деятельность, то конечно, он сейчас подаёт документы и получает беспроцентные займы. А что касается отсрочки по налогам, то, конечно, это востребовано. Или сейчас платите, или через полгода? Конечно, есть разница. Что касается прямых грантов, то, конечно, это будет востребовано. Это фактически прямое финансирование из бюджета сотрудников предприятий. Но там есть одно условие: чтобы сокращение персонала не превышало 10%.

Сегодня у президента будет общение с губернаторами. Мы ожидаем, что президентом будет озвучен и третий пакет поддержки экономических субъектов. На этом помощь не заканчивается. Но сейчас важно, чтобы уже озвученные возможности были реализованы в максимально короткие сроки. Кроме того, вы помните, что есть большой пакет по физическим лицам. Если доход падает больше чем на 30%, человек имеет право на отсрочку по ипотеке, по автокредиту и кредитным картам. Это тоже очень востребовано.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с мировой эпидемией коронавируса в России объявлены нерабочими все дни апреля 2020 г. Владимир Путин сегодня, 28 апреля, в режиме видеоконференции проведет совещание с главами регионов. Ожидается, что в своем выступлении президент объявит о продлении ограничений из-за коронавируса до 12 мая.

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