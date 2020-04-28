Вашингтон, , 07:26 — REGNUM Спецслужбы больше десяти раз докладывали президенту США Дональду Трампу о ситуации с коронавирусом SARS-CoV-2 в мире в течение января и февраля 2020 года, пишет 27 апреля газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Ежедневные сводки для Трампа, в частности, содержали предупреждения об опасности распространении коронавируса в США, а также информацию о возможном сокрытии данных о заболеваемости в Китае.

По словам собеседников, американский лидер не воспринимал эти предупреждения всерьёз. Например, Трамп до конца февраля якобы отказывался сформировать рабочую группу Белого дома по коронавирусу.

Напомним, ранее президент США заявлял, что узнал о серьезности коронавируса только «незадолго до» введения США ограничений на поездки в Китай, которые вступили в силу 2 февраля.

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