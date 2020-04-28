Петропавловск-Камчатский, , 06:01 — REGNUM Врио губернатора Камчатки Владимиру Солодову пришлось принимать дела в регионе в сложное время: по многим экономическим показателям Камчатка отстаёт от других регионов Дальнего Востока. Промышленное производство в 2019 году в регионе ушло в минус — индекс промпроизводства, по данным Росстата, составил 98,2%, при том что в ДФО он составил 105,8%. Социальная сфера находится в «разобранном состоянии», люди не верят власти — правительству экс-главы Камчатки Владимира Илюхина. Здравоохранение Камчатки стало неиссякаемым источником скандалов. Ко всему этому — коронавирус со всеми его экономическими последствиями. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев рекомендовал Владимиру Солодову сократить неэффективных чиновников. Ранее он давал такие же рекомендации Илюхину, но Илюхин совету не внял. Не спешит следовать рекомендации полпреда и Владимир Солодов. Хотя формально всё правительство Камчатского края отправлено в отставку, ключевые посты занимают всё те же люди. Справится ли Владимир Солодов со всеми вызовами с правительством Илюхина?

Читайте также: Трутнев рекомендовал врио главы Камчатки уволить неэффективных чиновников

«Сохранение старой команды, или «команды Илюхина», сейчас — просто необходимая мера. Просто потому, что невозможно сразу привезти в регион такое количество специалистов. А правительство должно работать. Набрать профессиональную команду — дело очень непростое и совсем не быстрое. Для этого необходимо время, которого, в силу сложившихся обстоятельств — коронавирус, кризис в экономике — у Солодова просто нет. Думаю, причина именно в этом», — считает региональный представитель Российской ассоциации политических консультантов в ДФО Даниил Ермилов.

Однако эксперт отметил и тот факт, что система, выстроенная Владимиром Илюхиным, продолжает работать по-прежнему, как привыкла.

Даниил Ермилов «В сети появилось видео, где помещенные в обсерватор рабочие пожаловались на то, что некий чиновник из правительства края пригрозил им, что в случае нарушения режима их расстреляет Росгвардия. Это вполне в духе правительства Илюхина, который и сам, если помните, по его же выражению, измерял положение дел в сёлах «мордатостью собак». С людьми эти чиновники разговаривать по-человечески не привыкли. Как видим, правительство Илюхина и при врио губернаторе Солодове работает по-старинке. В чем причина? Возможно, в «бесстрашии» — годами натренированной безнаказанности. Возможно, это обычный саботаж. В принципе, такой сценарий был прогнозируем. Не зря же одной из первых рекомендаций полпреда была именно об увольнении неэффективных чиновников. Накачка местных локальных точек недовольства с целью испортить «новичку-варягу» обедню на выборах прямо на старте — обычная стратегия большинства местных элит».

Тем не менее Даниил Ермилов высказал уверенность в том, что Солодов справится с ситуацией.

Даниил Ермилов «Владимир Солодов производит впечатление очень спокойного и взвешенного человека, привыкшего обдумывать свои решения, а не «шашкой махать». Он, скорее, относится к той категории политиков, которые «мягко стелят», но потом круто берут в оборот. Уверен, что любые попытки местных элит оставить всё по-прежнему не останутся безнаказанными. Как раньше Камчатка жить уже не будет. Поскольку случаи произвола властей на Камчатке явление обычное, все эти факты надолго остаются в памяти у людей. А с приходом нового главы они ещё и на карандаш берутся. И, я уверен, что придёт время, спросят со всех — и за хамство, и за коронавирус с краевого минздрава, и за все проделки этого ведомства со скандалами федерального уровня, и с экономического блока, провалившего всю работу, и со многих других. Просто, повторю, Солодов принял регион в очень тяжёлое время, вряд ли сейчас он будет многих в правительстве менять».

Немногочисленная камчатская оппозиция, по мнению Ермилова, с приходом нового руководителя, себя дискредитировала и большой угрозы для Солодова точно не представляет.

Даниил Ермилов «Когда эта оппозиция боролась против Илюхина и его команды — это было понятно и принималось людьми как норма. Ну, кто бы не протестовал против гигантских пенсий чиновников на фоне обнищания населения, против хамства, барства и прочих неприглядных вещей? Но сейчас, когда та же самая оппозиция, уже просто по привычке, пытается митинговать против любых инициатив врио губернатора, это выглядит просто нелепо. Они там пытались митинговать даже против режима самоизоляции — на фоне роста заражений коронавирусом. Это по принципу — «Баба Яга против», что ли? Не серьёзно. Логичнее было бы ожидать какого-то конструктива от них. Но этого пока нет».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля 2020 года Владимир Солодов указом президента России Владимира Путина назначен врио губернатора Камчатки. Накануне экс-глава Камчатки Владимир Илюхин досрочно сложил полномочия. Илюхин руководил Камчаткой с 2011 года. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев рекомендовал Владимиру Солодову избавиться от неэффективных чиновников, которые только мешают бизнесу и не приносят никакой пользы Камчатке.