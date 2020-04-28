Петропавловск-Камчатский, 28 апреля 2020, 06:01 — REGNUM Врио губернатора Камчатки Владимиру Солодову пришлось принимать дела в регионе в сложное время: по многим экономическим показателям Камчатка отстаёт от других регионов Дальнего Востока. Промышленное производство в 2019 году в регионе ушло в минус — индекс промпроизводства, по данным Росстата, составил 98,2%, при том что в ДФО он составил 105,8%. Социальная сфера находится в «разобранном состоянии», люди не верят власти — правительству экс-главы Камчатки Владимира Илюхина. Здравоохранение Камчатки стало неиссякаемым источником скандалов. Ко всему этому — коронавирус со всеми его экономическими последствиями. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев рекомендовал Владимиру Солодову сократить неэффективных чиновников. Ранее он давал такие же рекомендации Илюхину, но Илюхин совету не внял. Не спешит следовать рекомендации полпреда и Владимир Солодов. Хотя формально всё правительство Камчатского края отправлено в отставку, ключевые посты занимают всё те же люди. Справится ли Владимир Солодов со всеми вызовами с правительством Илюхина?
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«Сохранение старой команды, или «команды Илюхина», сейчас — просто необходимая мера. Просто потому, что невозможно сразу привезти в регион такое количество специалистов. А правительство должно работать. Набрать профессиональную команду — дело очень непростое и совсем не быстрое. Для этого необходимо время, которого, в силу сложившихся обстоятельств — коронавирус, кризис в экономике — у Солодова просто нет. Думаю, причина именно в этом», — считает региональный представитель Российской ассоциации политических консультантов в ДФО Даниил Ермилов.
Однако эксперт отметил и тот факт, что система, выстроенная Владимиром Илюхиным, продолжает работать по-прежнему, как привыкла.
Тем не менее Даниил Ермилов высказал уверенность в том, что Солодов справится с ситуацией.
Немногочисленная камчатская оппозиция, по мнению Ермилова, с приходом нового руководителя, себя дискредитировала и большой угрозы для Солодова точно не представляет.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля 2020 года Владимир Солодов указом президента России Владимира Путина назначен врио губернатора Камчатки. Накануне экс-глава Камчатки Владимир Илюхин досрочно сложил полномочия. Илюхин руководил Камчаткой с 2011 года. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев рекомендовал Владимиру Солодову избавиться от неэффективных чиновников, которые только мешают бизнесу и не приносят никакой пользы Камчатке.