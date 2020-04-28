Вашингтон, , 05:42 — REGNUM В числе пассажиров вывозного рейса «Аэрофлота» из Нью-Йорка в Москву, который запланирован на 28 апреля, будут также школьники, уехавшие на учёбу в США без согласования с МИД РФ. Об этом посол России в США Анатолий Антонов сообщил 27 апреля на странице посольства в Facebook.

«Рейс формируется непросто. Мы сделали акцент на гуманитарном характере списка пассажиров, в число которых входят пожилые люди, находящиеся на реабилитации после операции, и, разумеется, наши школьники, которые оказались здесь в рамках неких учебных программ», — рассказал Антонов.

По его словам, российских детей, попавших в США в трудную ситуацию, приходится собирать из 15 штатов. Многим школьникам по дороге в Нью-Йорк приходится делать несколько пересадок, части из них дорога оплачивается из средств, собранных дипломатами.

Посол отметил содействие, которое оказывает общественная организация «Русская молодежь Америки» в том, чтобы подростки успели на рейс.

«В частности, соотечественники инициативно разработали график встреч подростков в аэропортах Нью-Йорка для доставки в срок к стойке регистрации. Несколько прибывших заранее расселяют в семьях», — пояснил он.

По словам Антонова, этим рейсом проблема возвращения российских школьников из США полностью ещё не решается. Точное количество «застрявших здесь школьников, их имен и контактов» ещё предстоит выяснить.

«Разумеется, никого заставить не можем. Да этого и не надо. Родители сами должны определиться в степени защищенности их детей, если они примут решение оставить их на время пандемии в США», — отметил посол.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД России удалось узнать данные и местонахождение 42 российских школьников, уехавших в США по программе обучения.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД России удалось разыскать часть школьников, уехавших в США на обучение