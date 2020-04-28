Бразилиа, 28 апреля 2020, 05:01 — REGNUM Спикер нижней палаты бразильского парламента — палаты депутатов — Родригу Майя отверг необходимость проведения процедуры импичмента президенту Бразилии Жаиру Болсонару, сообщает портал G1.
Парламентарий отметил, что депутаты должны в настоящее время сконцентрироваться на вопросе борьбы с коронавирусом. Он считает, что импичмент может спровоцировать политический кризис, который усилит ситуацию с эпидемией в стране и призвал коллег сохранять «терпение» и «баланс».
Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля генеральный прокурор Бразилии Аугусту Арас начал расследование в отношении Жаира Болсонару, которого подозревают в коррупции, подлоге документов, использования служебного положения и препятствию правосудию.
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