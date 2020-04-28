Приштина, , 07:58 — REGNUM Министр здравоохранения Косово Арбен Вития 27 апреля выступил перед СМИ с сообщением о том, что в результате обследования 226 человек на территории края выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, по результатам обследования 35 пациентов были признаны излечившимися.

Всего на территории края выявлено 780 случаев заражения коронавирусом. 201 пациент одержал победу над заболеванием.

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