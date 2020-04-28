Вашингтон, , 03:18 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что знает о состоянии здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына, однако отказался делиться подробностями. С соответствующим заявлением американский президент выступил на брифинге в Белом доме.

«Да, у меня есть очень хорошие соображения на этот счет, но я не могу говорить об этом сейчас», — заявил он.

Трамп подчеркнул, что желает лидеру КНДР всего наилучшего, а также вновь упомянул о своей дружбе с товарищем Кимом. Он также пообещал, что скоро информация о состоянии здоровья Ким Чен Ына будет обнародована.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские и японские СМИ заявляли, ссылаясь на анонимные источники, что лидер КНДР Ким Чен Ын находится в тяжелом состоянии после перенесенной операции или вовсе умер. Однако южнокорейские официальные лица опровергли эту информацию. Также СМИ КНДР сообщают, что Ким Чен Ын продолжает работать.

Читайте ранее в этом сюжете: Ким Чен Ын поздравил Сирила Рамапосу с Днём Свободы ЮАР