Приштина, , 07:55 — REGNUM Президент Косово Хашим Тачи до сих пор не опубликовал декрет о передаче мандата на формирование правительства занявшей второе место на выборах Демократической лиге Косово, несмотря на то, что устная договоренность об этом была достигнута ещё 23 апреля.

В партии нынешнего главы правительства Альбина Курти «Движение за самоопределение» причиной медлительности президента называют стремление оттянуть передачу данного решения на рассмотрение в Конституционный суд.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Курти уже не раз заявлял о намерении опротестовать незаконную по его мнению попытку президента сформировать новое правительство в обход выборов, воспользовавшись чрезвычайными обстоятельствами, вызванными пандемией, в Конституционном суде. Политик называет единственным приемлемым способом формирования нового правительства после вынесения ему вотума недоверия 26 марта проведение досрочных выборов.

Читайте ранее в этом сюжете: ЛДК обвинили в намерении создать зависимое от Белграда правительство Косово