Вашингтон, , 02:26 — REGNUM Президент США Дональд Трамп отверг возможность переноса президентских выборов в Соединенных Штатах с 3 ноября на более поздний срок. Об этом американский лидер заявил в ходе брифинга в Белом доме.

Трамп подчеркнул, что никогда даже не задумывался о возможном переносе даты выборов президента США в связи с пандемией коронавируса. Он подчеркнул, что за распространением этих слухов, вероятно, стоит не экс-вице-президент США Джо Байден, а другие люди.

«Это пропаганда, составленная не им, а людьми, занимающимися написанием коротких заявлений», — добавил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, пока в США в ряде штатов переносились первичные выборы Республиканской и Демократических партий. Это было связано с риском для избирателей в связи с пандемией коронавирусной инфекции.