Триполи, Ливан, , 03:49 — REGNUM Ливанская армия 27 апреля пресекла уличные беспорядки в портовом Триполи и разблокировала от горящих покрышек улицы в Бейруте и на прилегающих к столице автострадах. Об этом сообщает телеканал «Аль-Маядин».

Для умиротворения агрессивных толп молодёжи, бросивших бутылку с зажигательной смесью в патрульную машину и начавших бить витрины офисов банков в центре Триполи, военнослужащим пришлось открыть предупредительный огонь в воздух. В ряде мест между солдатами и протестантами произошли столкновения, в результате которых ранения получили не менее девяти человек, а также несколько военнослужащих. Также, армейские патрули в течении дня регулярно разблокировали улицы и автострады в Бейруте и его окрестностях, которые демонстранты перегораживали горящими покрышками.

Напомним, протесты вызваны падением более чем вдвое обменного курса ливанского фунта. Его резкое удешевление повлекло за собой рост цен на 60%, вызвало шок у населения и создало существенные ограничения в работе финансовой системы. Демонстранты требуют от правительства защиты их социальных прав и компенсаций за понесенные потери из-за принятых против коронавируса мер. Значительная часть протестующих требует отставки правительства Хасана Диаба и проведения досрочных парламентских выборов.

Командование ливанской армии заявило, что признаёт право граждан на проведение демонстраций, но будет пресекать акты насилия и погромы.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший премьер-министр страны и глава суннитского движения «Аль-Мустакбаль» Саад Харири 24 апреля в эфире телеканала LBC заявил, что правительство Хасана Диаба в Ливане якобы стремится совершить переворот, разрушая либеральную экономическую систему.

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