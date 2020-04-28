Вашингтон, , 02:02 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео провел переговоры с проамериканским оппозиционером Хуаном Гуайдо, в ходе которых обсудил «демократический переход» власти в Венесуэле, сообщила официальный представитель Госдепа Морган Ортагус.

«Госсекретарь Помпео и временный президент Гуайдо обсудили рамки демократического перехода, предложенные госсекретарем 31 марта», — заявила она.

Также они обсудили возможность заблокировать доступ к гуманитарной помощи и поставкам медицинского оборудования законным властям Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля в Госдепе США заявили, что не вели тайных переговоров с Венесуэлой.

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