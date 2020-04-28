Триполи, , 01:34 — REGNUM Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халиф Хафтар должен вернуться к соблюдению условий гуманитарного прекращения боевых действий, сформулированных в ходе переговоров «5+5» при посредничестве миссии ООН 23 февраля в Женеве. Об этом 27 апреля сообщили в посольстве США в Ливии на странице в Facebook.

«Настоятельно призываем ЛНА присоединиться к Правительству национального согласия и объявить немедленное гуманитарное прекращение боевых действий», — говорится в сообщении.

Дипломаты из США выразили сожаление в связи с принятым решением и тем, что политические изменения в Ливии могут быть навязаны односторонним заявлением.

Ранее, напомним, Хафтар объявил, что выходит из Схиратского соглашения, по которому в Ливии было сформировано Правительство национального согласия, и заявил, что управление страной переходит к армии. Схиратское соглашение — документ, подписанный сторонами конфликта в Ливии в конце 2015 года.

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