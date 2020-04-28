Приштина, , 07:39 — REGNUM Пресс-секретарь технического правительства Косово Перпарим Крюэзиу 27 апреля заявил, что правительство оспорит шаги президента Косово Хашима Тачи, направленные на формирование нового правительства в обход Конституции, в Венецианской комиссии за демократию через право. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

«Помимо Конституционного суда, мы обратимся в Венецианскую комиссию с вопросом относительно роли президента в процессе формирования правительства. В настоящее время мы в поиске подходящего формата и момента для такого обращения», — заявилКрюэзиу.

Напомним, на прошлой неделе президент Косово Хашим Тачи провел встречу с представителями политических партий, в результате которой принял решение о передаче мандата на формирование нового правительства Косово Демократической лиге Косово без проведения досрочных выборов. Поводом к такому шагу стало вынесение вотума недоверия правительству Альбина Курти 26 марта.

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