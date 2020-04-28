Рига, , 00:10 — REGNUM Бюро по защите Сатверсме (Конституции, SAB) Латвии опубликовало отчёт за 2019 год в котором российские спецслужбы названы представляющими угрозу государственности Латвии, в то время, как активность друг их разведок, такой угрозы не представляет, пишет портал LSM.

SAB обвинил Кремль в попытках усилить своё влияние на международной арене, и снизить притяжение других центров силы. Россия продолжала усиленно изучать способность Латвии к обороне, и наблюдать за активностью НАТО в регионе. Особое внимание в отчёте SAB уделено информационной политике РФ по освещению событий II мировой войны. Латвийская спецслужба обвинила пресс-службу посольства России в Латвии в необычной, «несоответствующей нормам западных государств» работе с медиа. SAB считает недопустимым для посольства публикации на правах рекламы в отдельных русских медиа Латвии, и заказ материалов определённого характера журналистам этих изданий. Далее SAB говорит в отчёте о «российской кибер угрозе».