Приштина, , 00:10 — REGNUM Член президиума партии ныне исполняющего обязанности премьер-министра Косово Альбина Курти «Движение за самоопределение» Арберие Нагавци 27 апреля заявила, что бывшие партнеры «Самоопределения» по правящей коалиции из Демократической лиги Косово (ЛДК) пытаются противозаконным путем сформировать новое правительство Косово, зависимое от Белграда.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, выступая перед журналистами, Нагавци отметила, что президент Хашим Тачи, выславший пять открытых писем премьер-министру Альбину Курти, до сих пор не выставил на обозрение общественности письмо, направленное ЛДК, с предложением мандата на формирование правительства. По словам Нагавци, причиной является то, что ЛДК и Тачи пытаются найти способ создать новое правительство антиконституционным путем.

Напомним, Тачи предложил ЛДК мандат на формирование правительства Косово. На пост премьер-министра ЛДК выдвинула кандидатуру Авдуллу Хоти. В возглавляемое им правительство также должны войти министры от «Альянса за будущее Косово» Рамуша Харадиная и «Социал-демократической инициативы» (Нисма) Фатмира Лимая.

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