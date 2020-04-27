Тифарити, , 23:52 — REGNUM Фронт ПОЛИСАРИО заявил о готовности пересмотреть своё участие в процессе урегулирования под эгидой ООН в случае дальнейшей стагнации мирного процесса и невыполнения резолюций Совета Безопасности по проведению референдума в Западной Сахаре, передаёт Sahara Press Service.

В распространённом заявлении Фронта ПОЛИСАРИО отмечается, что Западная Сахара отказывается от участия в любом политическом процессе, не основанном на гарантировании права её народа на самоопределение и независимость, и будет против любого международного решения, которое не отвечает этим интересам.

Национальное бюро ПОЛИСАРИО также подчеркнуло необходимость срочного вмешательства со стороны ООН для скорейшего освобождения западно-сахарских политических заключенных в Марокко, указав, что те «находятся в опасности в результате распространения коронавирусной инфекции в марокканских тюрьмах».

Как передавало ИА REGNUM, в феврале президент Сахарской Арабской Демократической Республики, генеральный секретарь Фронта ПОЛИСАРИО Брахим Гали в ходе переговоров с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешом на полях саммита Африканского союза заявил, что «сахарский народ утратил доверие к ООН и её миссии, развёрнутой на территории Западной Сахары для того, чтобы положить конец процессу деколонизации».

Глава Всемирной организации со своей стороны заверил лидера Западной Сахары в приверженности ООН делу продвижения политического процесса.

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