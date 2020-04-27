Приштина, , 23:52 — REGNUM Демократическая партия Косово (ПДК) 27 апреля обвинила министерство здравоохранения Косово в многочисленных злоупотреблениях при совершении закупок.

Член президиума ПДК Доньет Бислими призвал органы правосудия расследовать деятельности министра здравоохранения Косово, члена партии «Движение за самоопределение» Арбена Витии. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Представители ПДК обвинили Витию в проведении тендеров в обход установленных законом процедур. Предлогом для проведения таких тендеров стала чрезвычайная ситуация, вызванная коронавирусом. Среди компаний, выигравших от проведения таких тендеров, оказалась компания Agani LТD, где долгое время работал Вития.

Тот факт, что одна из 109 косовских компаний, имеющих лицензию на закупку медикаментов, получила за две недели 10 контрактов на общую сумму 2,1 миллиона евро, в ПДК сочли поводом для обвинения Витии в воровстве.

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