Дамаск, 27 апреля 2020, 22:38 — REGNUM Российские и турецкие военнослужащие провели совместное патрулирование в сирийской провинции Алеппо, сообщил 27 апреля начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлёв.
Он напомнил, что проведение такого патрулирования соответствует положениям российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года об отводе курдских вооруженных отрядов от границы Турции.
«Продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года. Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту в провинции Алеппо», — сказал Олег Журавлёв на брифинге.
Как сообщало ИА REGNUM, благодаря вышеуказанному соглашению была остановлена турецкая военная операция на северо-западе Сирии.
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