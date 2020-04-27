Триполи, , 22:25 — REGNUM Властью в Ливии теперь является Ливийская национальная армия, заявил 27 апреля её командующий Халифа Хафтар, передаёт Sky News Arabia.

Хафтар «Генеральное командование вооружённых сил принимает на себя руководство страной и объявляет о прекращении действия Схиратского соглашения».

Напомним, так называемое Схиратское соглашение — это подписанное сторонами конфликта в Ливии «Ливийское политическое соглашение». Процедура подписания произошла в городе Схирате (Марокко) 17 декабря 2015 г.

На основе этого соглашения в Триполи было создано Правительство национального согласия, а также ливийский Президентский совет во главе с Фаизом Сараджем.

Таким образом, Хафтар сегодня, 27 апреля, фактически объявил о недействительности ПНА.

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