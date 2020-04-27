Милан, Италия, , 22:20 — REGNUM Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в понедельник, 27 апреля, совершает рабочую поездку в Милан и Бергамо — эпицентр эпидемии коронавируса на территории страны.

В течение последних двух месяцев, с конца февраля 2020 года, когда были выявлены первые заражённые в Ломбардии, Конте не совершал поездок в эту часть страны.

Пока в Италии не сложилось условий, необходимых для отмены общенационального карантина, сказал премьер-министр журналистам в Милане.

По данным на 27 апреля, в Италии умерли 26 977 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 333. Днем ранее показатель увеличился на 260. Выздоровели 66 624 человек, за день этот показатель увеличился на 1696 (днем ранее — на 1808). Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 1739 (днем ранее — на 2324). В настоящее время заражены 105 813 человек— на 290 меньше, чем днем ранее, этот показатель в течение всей последней недели снижается. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 199 414.